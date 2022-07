Mossoró terá três pontos de vacinação neste sábado (30); doses contra Febre Amarela também serão aplicadas. Abrem amanhã o ponto extra do Partage Shopping e as UBSs Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e Chico Costa, vizinho à UPA do Santo Antônio. No shopping, a vacinação vai das 10h às 18h e nas unidades de saúde das 8h às 16h, sem intervalo para o almoço. A novidade neste final de semana será a inclusão da vacina contra Febre Amarela, cujo público alvo são pessoas de 9 meses a 59 anos; confira também quem pode tomar doses contra a Covid-19 e Influenza.

A campanha “Mossoró Vacina”, idealizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua a imunizar a população mossoroense contra a Covid-19 e Influenza, com a novidade da inclusão da vacina da febre amarela nos pontos extras a partir deste final de semana.

O imunizante é recomendado desde 2020 pelo calendário nacional. Podem tomar a dose desta vacina as pessoas de 9 meses a 59 anos.

Abrem amanhã (30) o ponto extra do Partage Shopping Mossoró e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e Chico Costa, vizinho à UPA do Santo Antônio. No shopping, a vacinação vai das 10h às 18h e nas unidades de saúde das 8h às 16h, sem intervalo para o almoço.

Nesta sexta-feira (29), a imunização ocorrerá no Partage Shopping, das 10h às 18h, e também no ponto extra instalado ao lado da igreja do Alto de São Manoel. O horário é das 18h às 22h. Em dois dias, houve pouco mais de 600 doses aplicadas no local.

Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 3 anos de idade. Já a segunda dose é para adolescentes a partir dos 12 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde. Para crianças de 3 a 11 anos também é permitida a primeira e a segunda dose.

A terceira dose também é permitida para pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. Por fim, a quarta dose passa a ser oferecida também para as pessoas de 18 anos, que tomaram a 3ª dose há quatro meses.

Já em relação à vacinação contra a Influenza, Mossoró está imunizando a população em geral a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários.