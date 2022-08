MIT desenvolve tecnologia para mãe acompanhar bebe na barriga com um celular

A tecnologia escolhida para a mulher acompanhar o crescimento do beber na barriga, além dos métodos convencionais (FOTO), já é conhecida no mundo digital. Trata-se do Wearable, que é algo que pode ser camuflado em nossas roupas e a partir daí monitorar batimentos cardíaco, respiração, nível de estresse e até indicam exercícios e alimentação que venham a contribuir com a saúde do ser humano.

Os cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, segundo informa o Jornal O Globo, desenvolveram um dispositivo que vai permitir que as mulheres acompanhem o crescimento do bebê através de um aplicativo de celular, além dos métodos convencionais e naturais já aplicados durante a gravidez e o parto.



Atualmente, este acompanhamento é feito através de exames de ultrassons, realizados em clinicas especializadas ou hospitais maternidades. Existe também os métodos de acompanhamento da gravidez de forma natural, com desenhos feitos a mão de como o bebê está na crescendo. Nos próximos anos, com a chegada da internet 5g, associado com o avanço da tecnologia, este quadro vai mudar.



A tecnologia escolhida para a mulher acompanhar o crescimento do beber em sua barriga já é conhecida no mundo digital. Trata-se do Wearable, que é algo que pode ser camuflado em nossas roupas e a partir daí monitorar batimentos cardíaco, respiração, nível de estresse e até indicam exercícios e alimentação que venham a contribuir com a saúde do ser humano.





O Wearable pode ser óculos, pulseira, camiseta, fones de ouvido, capacete, cinto, meias, tênis, relógios, entre outros que usávamos no nosso dia a dia. Configurados corretamente, conseguem reunir informações sobre o corpo humano que se quer conhecemos. No caso, vai monitorar passo a passo, o crescimento do bebê na barriga da mãe.

Os pesquisadores do MIT testaram em 15 voluntários, usando um adesivo em várias partes do corpo, como pescoço, peitoral, abdômen e nos braços, por 48 horas. Os cientistas recomentaram que os voluntários praticassem exercícios.

O resultado está na Revista Science e os pesquisadores acreditam que o dispositivo, que pode ser o smartphone ou relógio, esteja à disposição da população dos Estados Unidos logo nos próximos meses, considerando que já é uma tecnologia conhecida.



No Brasil, em função da globalização do comércio, também se espera para breve a nova tecnologia está à disposição da medicina, em especial da obstetrícia.