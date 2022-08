Ponto extra de vacinação será instalado na Festa de Santa Clara; confira o demais pontos desta semana

Na zona urbana, as UBSs atenderão das 7h às 11h e das 13h às 17 horas. Destas, 11 unidades também aplicarão vacina contra a febre amarela. Nas UBSs da zona rural a vacinação será contra a Covid-19 e Influenza, acontecendo em algumas delas das 7h às 12h, enquanto outras atuarão das 12h às 17 horas. A vacinação também vai ocorrer no Partage Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 18 horas; na UNP – nas Terça e quarta, das 7h30 às 17 horas; na Faculdade de Enfermagem da UERN – de segunda a quinta, das 12h30 às 19 horas; e na Festa de Santa Clara. Vocês conferem a programação completa no Portal Mossoró Hoje.