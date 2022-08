Confira a lista de convocados no PSS da Secretaria de Assistência Social de Mossoró

Os candidatos convocados são para ocupar as vagas de assistente social, psicólogo, Técnico de Nível Superior (TNS), Técnico de Nível Superior (TNS) (PCD), Técnico de Nível Médio (TNM 1) e Técnico de Nível Médio (TNM 3). Os candidatos devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração de Mossoró, situada na Rua Idalino de Oliveira, nº 106, Centro - Mossoró/RN, no expediente aberto ao público de 7h30 às 17h, no prazo de 03 dias úteis, a contar da data de publicação do Edital de Convocação, para comprovar habilitação e entregar a documentação com vistas à contratação temporária.