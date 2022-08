Prefeito realiza vistoria em obras das UBSs do Jucuri e do conjunto redenção

A Prefeitura de Mossoró segue com o mutirão de obras em unidades básicas de saúde do município. As unidades localizadas no bairro Redenção, na zona urbana e na comunidade do Jucuri, na zona rural, estão entre os prédios que passam por obras de reforma, contemplando todas suas estruturas.

Na manhã desta segunda-feira (1º), equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) e o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, visitaram duas das UBSs que estão sendo reformadas.

“A última reforma realizada nesta UBS do bairro Redenção foi em 2006. Nós estivemos aqui no ano passado, verificamos a necessidade de uma manutenção e já estamos com a obra sendo realizada. É importante dizer que iremos realizar reforma para garantir acessibilidade a todos. Estamos realizando reformas nas unidades básicas de saúde e ainda equipando os prédios públicos”, destacou o prefeito.

O mutirão de obras em unidades básicas de saúde, bem como demais equipamentos públicos municipais, acontece em Mossoró desde o ano passado.

“Aqui na UBS do Redenção estamos realizando uma manutenção completa. A obra contempla toda revisão de telhado, esquadrias e estrutura externa. O prédio contará com acessibilidade, gerando condições para que todos possam fazer uso dele com conforto e qualidade. Além dessa unidade básica de saúde, também estamos com obras na UBS da comunidade Jucuri com manutenção completa. Desde o ano passado estamos realizando manutenção em todos os equipamentos públicos municipais”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

“A UBS do bairro Redenção recebe uma reforma tão esperada. Uma demanda da população há mais de 10 anos. Vamos oferecer mais conforto à comunidade. Além disso, a UBS do Jucuri recebe serviços com uma reforma importante para garantir condições de uso, uma vez que sua estrutura necessitava de manutenção”, relatou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

A série de investimentos da administração pública é realizada para ofertar à população qualidade na prestação dos serviços públicos e ainda melhores condições de trabalho aos servidores públicos.

“É importante ressaltar que além dos equipamentos, materiais, insumos, reforma, as unidades básicas de saúde também contam com médicos para atender à população”, acrescentou Allyson Bezerra.