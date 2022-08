PMM realiza entrega das novas instalações da Escola Municipal Izabel Fernandes, no Ouro Negro. A unidade passou por um amplo processo de manutenção, estando agora em plenas condições de funcionamento, para acolher com dignidade alunos, professores e toda a comunidade escolar. Ao longo dos últimos meses, foram executados na Izabel Fernandes serviços como revisão elétrica e hidráulica, revisão de cobertura, de esquadrias, descupinização, recuperação do muro, pintura, entre outros. A escola possui cerca de 60 alunos matriculados em três turmas, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, que funcionam pela manhã. A entrega da unidade acontece às 8h desta quarta-feira (3).

FOTO: REPRODUÇÃO