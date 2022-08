Governo do RN e cônsul da Holanda discutem investimentos nas áreas de energia e portos

Em reunião com o cônsul geral da Holanda no Brasil, Niels Veenis, nesta quarta-feira (03), o Governo do Rio Grande do Norte tratou da atração de investimentos nas áreas de energia e portos.

A Holanda tem tecnologia de ponta nos dois setores e o Rio Grande do Norte tem forte potencial de exploração e produção de petróleo e gás on e off shore.

A Holanda, segundo Niels Veenis, já tem porto operando com hidrogênio verde, fonte energética que está em estudos para produção no Brasil e o Rio Grande do Norte poderá ser o primeiro estado produtor.

A reunião contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Sílvio Torquato, secretária adjunta do Gabinete Civil, Socorro Batista, assessor técnico da Sedec, Guido Salvi, gerente de atração de investimentos da Sedec, Liene Marques, diretor técnico do Idema, Werner Farkatt.

O vice-presidente da Fiern, Sílvio Bezerra, e os professores da UFRN, Rafael Monteiro e Mário Gonzales, que desenvolvem estudos para levantar potencialidades de áreas para implementação do Porto Indústria no estado, também participaram da reunião.

Mário Gonzales disse que "o atual momento é adequado para atração de novos investimentos nestes setores e favorece o Rio Grande do Norte, devido ao desenvolvimento de estudos e estrutura para a implantação de novos empreendimentos."