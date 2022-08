Confira os pontos de vacinação antirrábica que estarão funcionando em Mossoró nesta sexta, 5

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), continua nesta sexta-feira (5) a campanha de vacinação antirrábica.

O órgão escolheu mais 11 pontos, diferentes da semana passada, para a imunização de caninos e felinos. São nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma praça e um estande.

Os locais escolhidos são as UBSs Lucas Benjamim, no bairro Abolição III; Mário Lúcio de Medeiros, no bairro Pintos; Aguinaldo Pereira, no Vingt Rosado; Francisco Marques, no Planalto 13 de Maio; José Holanda, no Dom Jaime Câmara; Sueldo Câmara, no Aeroporto; Dr. Epitácio da Costa, no Costa e Silva; Marcos Raimundo da Costa, no Belo Horizonte; e Antônio Camilo, na Ilha de Santa Luzia. Os outros dois pontos são a Praça da caixa d’água, no Abolição I; e Stand da Mister, no conjunto Nova Mossoró.

Estes pontos estarão vacinando cães e gatos das 8h às 12h ou enquanto durar o estoque de vacina no local, como explica o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, João Paulo.

“Ressaltamos a importância de levar seu animal de estimação cedo para um ponto de vacinação, pois trabalhamos com doses limitadas. Estes pontos 11 informados vão realizar a imunização destes caninos e felinos domiciliados das oito da manhã ao meio-dia ou enquanto tivermos doses disponíveis para vacinar os animais. Vale ressaltar que essas doses são fornecidas pelo Governo do Estado e recebemos uma quantidade limitada por semana”, disse.

O último levantamento do CCZ mostra que durante a campanha e a antecipação ocorrida antes do início oficial da ação em 4 de julho passado, Mossoró já imunizou 11.341 cães e gatos.

A estimativa do órgão é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica se estenderá até o dia 2 de setembro próximo. O Dia D de vacinação ocorrerá em 20 de agosto.

A vacinação contra a raiva também está sendo realizada na sede do Centro de Controle de Zoonoses, localizada à rua Moisés da Costa Lopes, nº 83, bairro Nova Betânia. A imunização ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h. Às sextas-feiras a vacinação acontece das 7h às 13h.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Praça da caixa d’água – Abolição I

UBS Lucas Benjamim – Abolição III

Stand da Mister – Nova Mossoró

UBS Mário Lúcio de Medeiros – Vingt Rosado

UBS Aguinaldo Pereira – Vingt Rosado

UBS Francisco Marques – Planalto 13 de Maio

UBS José Holanda – Dom Jaime Câmara

UBS Sueldo Câmara – Aeroporto

UBS Dr. Epitácio da Costa – Costa e Silva

UBS Marcos Raimundo da Costa – Belo Horizonte

UBS Antônio Camilo – Ilha de Santa Luzia

Orientações que o tutor deve ter em mente durante a campanha:

- Podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três (3) meses de idade;

- Somente animais saudáveis devem ser vacinados contra a raiva;

- Animais debilitados ou suspeito de enfermidades, em tratamento ou convalescendo de cirurgias, devem aguardar a recuperação para serem submetidos à vacinação;

- Os cães devem ser conduzidos com coleiras por pessoas maiores de idade que possam conduzir com segurança o animal;

- Cães bravos ou mordedores devem utilizar sempre focinheira apropriada para evitar acidentes;

- Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas ou protegidos com mantas de pano com total segurança para evitar fuga durante a vacinação;

- A vacinação antirrábica ocorre anualmente.