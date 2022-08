140 comerciantes tiveram cadastros aprovados para atuar na Festa do Bode; confira o nomes

A Festa do Bode - edição 2022, acontecerá de 11 a 14 deste mês, no Parque de Exposições Armando Buá. Os comerciantes que tiveram seu cadastro aprovado estão aptos a montarem suas barracas ou equipamentos no espaço destinado à comercialização no Parque. A partir da divulgação da lista, os credenciados têm hoje (3) e amanhã (4) para efetuarem o pagamento das taxas referentes ao espaço solicitado pelo comerciante.