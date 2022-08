Emparn registra maiores acumulados de chuva dos últimos 30 anos na região oeste do RN. Os municípios de Major Sales e Luís Gomes, com 106 milímetros (mm) e 92,4mm, respectivamente, foram os que registraram os maiores acumulados de precipitações da média histórica. A chuva ocorrida no Alto Oeste é fruto do fenômeno conhecido como ‘chuva geográfica’ que decorre da interação entre a umidade presente no ar, vinda do oceano e as elevações de relevo características daquela região.

Desde as primeiras horas desta quinta-feira (04) chove em todas as regiões do Rio Grande do Norte. No total, em 140 municípios do estado ocorreram chuvas, de acordo com o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn).

A região do Alto Oeste foi a que registrou os maiores acumulados de precipitações da média histórica, relativo aos últimos 30 anos, nos municípios de Major Sales e Luís Gomes, com 106 milímetros (mm) e 92,4mm, respectivamente.

A chuva ocorrida no Alto Oeste é fruto do fenômeno conhecido como ‘chuva geográfica’ que decorre da interação entre a umidade presente no ar, vinda do oceano e as elevações de relevo características daquela região.

“As condições oceânicas do Atlântico Sul, com temperaturas das águas mais aquecidas, associadas a condição de La Ñina no Pacífico favorecem a ocorrência de chuvas no interior do Nordeste. Com isso a circulação de ventos e umidade vindas do oceano é facilitada no interior, sem instabilidade metereológicos como Zona de Convergência, e ao encontrar a condição do relevo da região provocam as chuvas”, explicou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

Com relação as chuvas no litoral Potiguar, da região metropolitana de Natal, Bristot explica que são fruto do contraste térmico entre as condições do oceano e o continente. “Esse contraste térmico, com águas mais aquecidas provocando mais umidade no ar, com a temperatura do território causa chuva nessa época do ano”, completou Bristot.

Os maiores acumulados, nas demais regiões foram Tibau do Sul (Leste Potiguar) 51,4mm, Brejinho (Agreste Potiguar) 35.2mm e Ipueira (Central Potiguar) 20mm, conforme o boletim pluviométrico da Emparn, referente ao período entre 9h15 de ontem, até o mesmo horário de hoje.

O sistema de monitoramento registra nesta data que 118, dos 167 municípios do RN já atingiram volumes de normal a acima do normal. A maioria desses municípios localizados nas regiões do Oeste e Seridó Potiguar. “São chuvas pontuais e fora do normal, pois agosto já faz parte do início da estiagem no RN”, comentou Bristot.

Para os próximos dias, a previsão é de pouca chuva no território potiguar. “O segundo semestre do ano, é caracterizado por períodos de menos chuvas e mais dias com sol no RN”, comentou Bristot.

O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado em metereologia.emparn.rn.gov.br

Previsão dia a dia

04/08/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

05/08/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

06/08/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral e Agreste.

07/08/22 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.