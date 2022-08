Luau das Cores: Prefeitura de Grossos melhora acesso ao local do evento com serviços de terraplanagem

A prefeitura de Grossos iniciou nesta quarta (03) os serviços de terraplanagem na praia de Pernambuquinho, nas imediações do local onde será realizado o Luau das Cores no próximo sábado (06).



A iniciativa visa melhorar os acessos para quem vai participar da 3ª edição da festa, inclusive com a adaptação de espaços para estacionamento e acomodação das barracas dos comerciantes grossenses.



“Queremos possibilitar às pessoas mais comodidade, por isso agimos no sentido de facilitar o fluxo de veículos, público espectador, vendedores, artistas e equipes de produção. Faremos o que for necessário para que nada atrapalhe a plena realização desse grande evento”, ressaltou a prefeita Cinthia Sonale.



A gestora do município acompanhou de perto a ação coordenada pela secretaria de obras, que deve ser concluída até sexta-feira (05).