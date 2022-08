Validade do Processo Seletivo da educação de Mossoró é prorrogado por mais um ano

O novo prazo passa a ser contado a partir do dia 17 deste mês. O certame ofereceu vagas para professores e supervisores escolares. O PSS foi homologado em 17 de agosto de 2021. Desde então, já foram realizadas 11 convocações pela Secretaria Municipal de Educação, sendo 476 professores e 10 supervisores escolares. De acordo com a titular da SME, professora Hubeônia Alencar, serão realizadas, dentro da validade do processo, tantas chamadas quantas forem necessárias para atender a demanda da Rede Municipal.