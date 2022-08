Festa do Bode 2022 terá Cavaleiros do Forró e mais 13 atrações musicais

Faltam cinco dias para o início da 22ª Festa do Bode 2022. Evento realizado pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), que terá a programação social aberta ao público de 11 a 14 deste mês.

Serão quatro dias de evento que reunirá atrações científicas, regionais, culturais e comerciais da maior feira de caprinocultura do Rio Grande do Norte.

Para a edição deste ano, 14 bandas serão responsáveis pela animação do setor social e cultural da festa. Entre as atrações estão: Cavaleiros do Forró, Forró dos 3, Bruno Martins, Thyalis Martins, Forró com Ela e muitas outras atrações locais.

Secretário de Agricultura, Faviano Moreira destacou que a Festa do Bode 2022 terá dois espaços para a realização das atividades sociais e culturais. Para esta edição o público vai poder contar com a Vila do Bode, espaço destinado ao setor de alimentação e atrações musicais regionais com participação de violeiros e repentistas.

O outro espaço social será um palco externo onde acontecerão as apresentações das bandas e a feira de artesanato.

Para a retomada das atividades, após dois anos sem realização do evento devido a pandemia de Covid-19, o Parque de Exposições Armando Buá, local de realização da Festa do Bode, passou por reestruturação e teve a estrutura física ampliada.

“Neste ano o espaço destinado aos comerciantes passou por ampliação e teremos mais de 140 comerciantes atuando nos quatro dias de evento. A feira de artesanato também ganhou um novo ambiente com a montagem de um galpão, onde os artesãos terão a oportunidade de montar seus estandes em vez de se utilizar apenas de bancadas para expor seus produtos”, adiantou Faviano Moreira.

FORRÓ FIM DE FEIRA

Neste ano a Festa do Bode também terá um evento voltado para todos que trabalharem durante a festa. Será o Forró Fim de Feira, evento que será animado por atração regional.

“Esse evento tem como objetivo dar oportunidades aos feirantes, artesãos, comerciantes e todos que trabalharem durante a festa de também se divertirem e participarem das atrações”, completou Faviano.