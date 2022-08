UnP realiza ação gratuita voltada à saúde dos animais neste domingo (7), em Mossoró

O VetGate, projeto de extensão do curso de Medicina Veterinária da Universidade, será realizado durante o “Saúde na Praça”, na Rio Branco. Os estudantes estão em pontos fixos, próximos ao Memorial da Resistência. Em virtude do Agosto Verde, mês destinado à campanha de alerta sobre os perigos da Leishmaniose, a ação visa disseminar informações sobre saúde pública, uma vez que essa doença não tem cura e pode colocar a vida do animal em risco. Além disso, será realizado o teste de esforço que avalia as condições físicas dos cães e a resposta deles ao exercício. Os serviços envolvem ainda verificação de frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial e exames como hemograma, eletrocardiograma e glicose.

O projeto Saúde da Praça promove, na edição do próximo dia 7, consultoria gratuita sobre manejo e bem-estar animal visando melhorar a qualidade de vida dos pets.

Trata-se do VetGate, projeto de extensão do curso de Medicina Veterinária da Universidade Potiguar (UnP), Campus Mossoró.

Em virtude do Agosto Verde, mês destinado à campanha de alerta sobre os perigos da Leishmaniose, a ação do domingo visa disseminar informações sobre saúde pública, uma vez que essa doença não tem cura e pode colocar a vida do animal em risco.

Além disso, será realizado o teste de esforço que avalia as condições físicas dos cães e a resposta deles ao exercício.

“A Rio Branco é um local de encontro de muitos tutores com seus animais e a saúde deles também precisa de atenção, como observar se as condições de saúde deles estão propícias e quais tipos de exercícios são os mais adequados”, informa a professora do curso de Medicina Veterinária Kátia Regina.

A equipe docente e alunos do curso de Medicina Veterinária estarão em quatro pontos fixos próximos ao Memorial da Resistência. Os serviços envolvem ainda verificação de frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial e exames como hemograma, eletrocardiograma e glicose.

A ação de promoção à saúde e bem-estar dos animais, fundamental para a medicina veterinária preventiva, conta com parceiros como o Hospital Quatro Patas, a VetNill, e a Natural Guambi.

SAÚDE NA PRAÇA

O Saúde na Praça é um projeto amplo desenvolvido pela UnP, realizado mensalmente a cada primeiro domingo dentro da programação do “Viva Rio Branco”, conduzido pela Prefeitura de Mossoró.

As ações são planejadas e executadas pela equipe docente, preceptores e alunos dos cursos como Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Educação Física, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social e Medicina Veterinária.

“Esse projeto tem o objetivo de prestar atendimento à população que frequenta a Rio Branco aos domingos prestando atendimentos específicos da área e orientações”, explica a Coordenadora de Cursos na Área de Ciências da Saúde, Profa. Cristina Carlos.

Para esta edição, além de abordar o Agosto Verde, as ações visam lembrar o Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres; e também o Agosto Dourado, campanha que incentiva a amamentação.

SERVIÇO

Serviços Ofertados

Nutrição: antropometria e diagnóstico de IMC, orientações sobre aleitamento materno exclusivo para a população.

Enfermagem: aferição de PA, Glicemia, orientações sobre o aleitamento materno, ordenha e as redes de apoio à amamentação.

Fisioterapia: testes de força muscular (dinamometria), testes de flexibilidade, verificação de saturação, orientações para cuidados com a pele no período gestacional.

Educação Física: aulão de dança, testes de força muscular localizada, testes de flexibilidade, orientações de alongamento e fortalecimento de membros superiores para lactantes.

Serviço Social: abordagem educativa em alusão ao Agosto Lilás (campanha ao combate à Violência Contra Mulher).

Psicologia: roda de conversa sobre a temática de prevenção à violência contra mulher; divulgação da profissão de psicologia em alusão aos 60 anos de regulamentação da profissão no Brasil.

Pedagogia: Piquenique literário - contação de história infantil, atividades lúdicas, roda de conversa sobre prevenção à violência.

Medicina Veterinária: Inspeção e teste de esforço nos cães, campanha Agosto Verde (contra a Leishmaniose).