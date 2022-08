Manutenção em adutora prejudica abastecimento em Mossoró; 16 bairros são afetados

A Caern informou que está trabalhando na manutenção elétrica da adutora Jerônimo Rosado. Por esse motivo, o envio de água pelo sistema para a cidade de Mossoró está reduzido em 50%.

Segundo informou a Caern, a manutenção na adutora Jerônimo Rosado já está sendo realizada desde a semana passada.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado na quinta-feira (11). Após religar são necessárias 72 horas para regularização nas áreas afetadas.

Os bairros de Mossoró que estão com redução de água são: Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Liberdade I e II, Alto do Sumaré, Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia, Centro, Boa Vista, Paredões, Bom Jardim, Barrocas, parte do Santo Antônio, Cidade Nova, Abolição 3 e parte de Nova Betânia.