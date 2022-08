PL em tramitação na CMM visa ensinar educação financeira aos estudantes da rede municipal

Está em tramitação o Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 92/2022, que dispõe sobre a inclusão, no currículo escolar do ensino fundamental das escolas municipais de Mossoró, o estudo de orientações básicas sobre educação financeira. O PL é de autoria do vereador Lawrence Amorim, e data de 02 de agosto deste ano.

Se aprovado e sancionado, o Projeto tem a finalidade de orientar os alunos sobre a educação financeira desde cedo, dessa forma, no futuro, se tornarão cidadãos aptos a lidar da melhor forma com as situações cotidianas envolvendo o dinheiro.

A importância do PL está no fato de que, de acordo com pesquisas, grande parte dos brasileiros têm dificuldade de administrar a vida financeira, não conseguem pagar as suas dívidas ou mesmo organizar um planejamento familiar sólido, tendo como consequência restrições financeiras e a desestabilização social.

“Diante desse quadro, entendemos que Noções de Educação Financeira na rede municipal de ensino possibilitarão melhores condições para a tomada de decisão de forma consciente e fundamentada, devendo o tema ser visto em Mossoró como um dos pilares fundamentais do crescimento e amadurecimento econômico e financeiro da população”, aponta o texto de justificativa do Projeto.