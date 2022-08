PRF apreende 33,6 mil litros de cerveja sem nota fiscal no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 33.634 litros de bebida contrabandeada no Rio Grande do Norte. A apreensão aconteceu no sábado (6), mas só foi divulgada pela corporação nesta segunda-feira (8).

Segundo a PRF, durante abordagem a uma carreta Scania, no km 294 da BR 304, em Macaíba/RN, 96.096 unidades de cerveja, que eram transportadas sem nota fiscal, foram encontradas no interior do veículo.

A mercadoria foi avaliada em R$ 220.059,84 pela Secretaria Estadual de Tributação que, por sua vez, confeccionou um termo de apreensão, gerando entre multas e impostos o valor de R$ 96.826,34.

A carga apreendida foi encaminhada para a sede da SET, para aguardar pagamento do termo de apreensão e posterior liberação aos responsáveis.