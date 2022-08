Adolescente é assassinado a tiros no Alto de São Manoel, em Mossoró

Um crime de homicídio foi registrado por volta das 9h desta terça-feira (9), no Alto de São Manoel, em Mossoró.

A vítima foi identificada como Henrique Eduardo Silva Souza, de 16 anos. De acordo com informações da PM, ele havia saído de casa para cortar o cabelo e quando retornava, foi surpreendido por indivíduos que se aproximaram em um carro branco, já atirando contra ele.

De acordo com a perita Emanuela Pinheiro, do Itep, o rapaz foi alvejado em via pública, com três disparos, sendo dois na região do pescoço e um nas costas.

Já baleado, ele ainda chegou a correr para o interior de uma oficina mecânica, mas acabou tombando sem vida no local.

Na região, ninguém quis comentar o caso, prevaleceu a lei do silêncio. A única informação que foi fornecida é que Henrique era um menino bom e que não se sabia de envolvimento dele com ilícitos.

O corpo do adolescente foi removido para a sede do Itep. A Polícia Civil vai investigar o caso. Com este, Mossoró já registra 103 crimes de homicídios no ano de 2022.