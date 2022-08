Preso do regime aberto morre em troca de tiros com a PM em Mossoró

Um preso do regime aberto terminou morto após uma troca de tiros com a Polícia Militar, por volta das 14h30 desta terça-feira (9), no Ouro Negro, em Mossoró.

Lucas Vitor Queiroz da Silva, de 20 anos, foi atingido na região do pé e ainda chegou a ser socorrido pelos próprios policiais para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas acabou não resistindo ao ferimento.

Segundo informações da Polícia Militar, o confronto aconteceu no momento em que uma guarnição do 2º Batalhão estava fazendo patrulhamento próximo a creche do Ouro Negro.

Quando se aproximaram de um grupo de rapazes, eles começaram a atirar contra a viatura. Os policiais revidaram a agressão, momento em que Lucas Vitor foi atingido.

Os demais envolvidos na situação conseguiram fugir do local. Na correria, um deles acabou deixando cair uma arma, que foi apresentada pelos policiais na Delegacia de Homicídios.

O corpo de Lucas será removido do necrotério do HRTM para o Itep, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.