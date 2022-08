Estrelas da 22ª Festa do Bode, mais de 1.000 animais são aguardados no evento

Nesta quarta-feira (10), mais de 1.000 animais entre ovinos, caprinos, bovinos e asininos estão sendo aguardados no Parque de Exposições Armando Buá em Mossoró.

Os animais são as principais estrelas da 22ª Festa do Bode, maior caprifeira do Rio Grande do Norte, que será aberta ao público nesta quinta-feira (11) e se estenderá até o domingo (14).

O evento é promovido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU).

O parque de exposições estará liberado para receber os animais a partir das 7h desta quarta-feira (10). De acordo com o veterinário da Seadru, todos os criadores que participarão das competições e exposições precisaram cumprir o processo de inscrições e exigências sanitárias referentes aos animais.

Toda a documentação necessária para participação na Festa do Bode 2022 deverá ser apresentada para que a entrada seja liberada.

Neste ano o número de currais foi ampliado para atender ao aumento da demanda por parte dos criadores. A premiação para as competições também é a maior de todas as edições da festa. Serão R$ 70 mil para premiar todas as categorias.

PREMIAÇÃO

De acordo com o regulamento, o Torneio Leiteiro, um dos pontos altos da festa, premiará os competidores colocados do 1º ao 6º lugar. Para esta competição serão destinados R$ 5.500. Também serão premiados do 1º ao 6º colocados competidores do Torneio Peso Pesado Local de Ovinos e Caprinos e para esta modalidade serão destinados R$ 4.500.

Já o Torneio Leiteiro Caprino Interestadual premiará os competidores colocados do 1º ao 3º lugar. Também serão premiados o Melhor Ordenhador e Melhor Cabra. Para essas categorias serão destinados R$ 10.000.

No julgamento do ranqueamento da raça de ovinos Santa Inês a premiação é de R$ 20.000. O julgamento do ranqueamento de caprinos da raça Boer também terá R$ 20.000 de premiação. Haverá julgamento de bovinos da raça Sindi com R$ 15.000 em premiação e ainda acontecerá o Leilão de Bovinos Terra da Liberdade.