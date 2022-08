Corpo é encontrado com as mãos amarradas em estrada carroçável do Pousada das Thermas, em Mossoró

Mais um crime de homicídio foi registrado na cidade de Mossoró. Nesta quarta-feira (10), o corpo de um homem foi encontrado em uma estrada carroçável, por trás do condomínio Quinta dos Lagos, na região do Pousada das Thermas.

A vítima estava com as mão amarradas para trás e possuía ferimentos compatíveis com perfurações por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do ombro.

De acordo com a Perita Emanuela Pinheiro, do Itep, com base no estado do corpo, o homicídio foi cometido já na manhã desta quarta-feira, no mesmo local onde o homem foi encontrado.

A vítima não portava documentos. O corpo foi removido para a sede do Itep, onde aguardará o comparecimento de familiares que possam identificá-lo.

O crime será investigado pela polícia civil. Com este, já foram contabilizado 105 homicídio no município de Mossoró no ano de 2022.