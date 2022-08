Prefeitura de Mossoró pública 171 progressões de nível para profissionais de educação do município

A Prefeitura de Mossoró concedeu mais 171 progressões funcionais de classe para servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação (SME). A publicação consta no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) desta terça-feira (9).

As concessões ratificam o compromisso assumido pela gestão municipal e anunciado no Dia do Professor em 2021, quando foi garantido que as mudanças de classe, com processos represados desde 2018, voltariam a ser publicadas a partir de novembro. O Município conseguiu antecipar o prazo inicialmente apresentado.

Em 28 de outubro do ano passado, Dia do Servidor Público, a Prefeitura de Mossoró, reconhecendo e valorizando o trabalho dos profissionais da educação, retomou a publicação das progressões, com cerca de 300 servidores contemplados.

Nesse primeiro momento, as progressões foram referentes aos anos de 2018 e 2019. Paralelamente, a Secretaria Municipal de Educação formalizou a comissão de avaliação das solicitações de progressões referentes aos anos de 2020 e 2021.

Em 22 de fevereiro deste ano, durante a abertura da Jornada Pedagógica, evento que marcou o início do ano letivo de 2022, foram concedidas mais 311 progressões de classe.

Agora, outras 171 estão publicadas no JOM, referentes ao ano de 2021, totalizando quase 800 profissionais da educação beneficiadas com a progressão na carreira.

“Continuamos agindo na perspectiva do que anunciamos no Dia do Professor, em 2021. Esta gestão entende que a educação de qualidade é resultado de diversas ações conjuntas, e ela deve ser desenvolvida a partir de vários fatores, dentre eles, a valorização dos servidores. Nesse sentido, temos garantido direitos, como o piso salarial dos professores e a retomada das concessões das progressões de classe e mudanças de nível”, destaca a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.