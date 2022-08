Falta de representatividade no Congresso faz Mossoró perder investimentos

A colocação foi feita pelo candidato a deputado estadual Jorge do Rosário, em contato com o MH. Segundo ele, a classe politica de Mossoró se quer foi procurada para indicar um segundo suplente de candidato a senador e está há mais de 14 anos sem receber uma emenda de bancada que possibilite investimento em infraestrutura, por exemplo de turismo na costa branca ou urbana em Mossoró

O candidato a deputado estadual Jorge do Rosário, presidente estadual do AVANTE, chama atenção da população de Mossoró e região para o fato de não ter um representante politico forte no Congresso Brasileiro.

Jorge do Rosário, em contato com o MH, observa que a região de Mossoró não indicou, nesta campanha, nem segundo suplente de senador, nem um candidato a vice-governador.

Uma das consequências desta falta de representação de fato e na prática no Congresso Brasileiro pode ser verificado com ausência de indicação de emenda de bancada pra região.

Não porque a região não precise, pois existe inúmeras obras que poderiam ser custeadas com estes recursos em benefícios da população de Mossoró e municípios vizinhos.

Destaca-se a BR 437, ligando o Jucuri e Limoeiro do Norte (CE), para retirar o trafego de carretas pesadas dentro das cidades de Apodi, Itaú, Pau dos Ferros...

Também poderia ser destinado emenda de bancada para duplicar a Av Francisco Mota, fazendo um viaduto no acesso a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Outra obra igualmente importante para Mossoró, é a despoluição e a urbanização do Rio Mossoró, permitindo, assim, que esta região nobre da cidade seja revitalizada.

A bancada federal foi tão fraca nestes últimos 15 anos, que não conseguiu se quer iluminação e fazer as passarelas dos 17 km do Complexo Viário dos Abolições.

Jorge do Rosário observa que existe um enorme potencial turismo no litoral da Costa Branca, porém, por falta de investimento e infraestrutura, não está sendo explorado.

Além do turismo no litoral, também existe o turismo de eventos culturais, religiosos e também de aventura que alcança as cidades de Baraúna, Felipe Guerra, Martins e Portalegre.

Na ótica do candidato a deputado estadual, a população de Mossoró e dos municípios vizinhos precisam acordar para ter nomes fortes defendendo a região no Congresso.