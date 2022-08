Dois homens são presos e um adolescente apreendido em operação de combate ao crime organizado em Assu

Policiais civis da 97ª Delegacia de Polícia (DP de Assu), com apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), deflagraram, nesta quinta-feira (11), a “Operação Anti Grege”.

Ao longo das diligências, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar que resultaram em duas prisões em flagrante, pela suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ainda ao longo da operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente.

Na residência de João Vitor de Araújo Bezerra, 19 anos, foram apreendidos entorpecentes embalados, prontos para a comercialização, balança de precisão, dinheiro fracionado e arma de fogo com munições.

Na residência de Mateus de Araújo Bezerra, 25 anos, também foi apreendido material entorpecente embalado, pronto para comercialização, além de dinheiro fracionado.

A Operação foi intitulada de “Anti Grege” em alusão ao combate de reuniões de grupos voltados aos atos ilícitos.

João Vitor e Mateus de Araújo foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.