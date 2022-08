População já pode se cadastrar para realização de castração de cães e gatos em Mossoró

O cadastro para realização da cirurgia deve ser feito através da plataforma Mossoró Digital, que pode ser acessada pelo site da Prefeitura de Mossoró, clicando na aba Saúde e, em seguida, em “Castração Animal”. Podem se cadastrar para agendamento do procedimento ONGs, protetores de animais e tutores de animais. Com o cadastro realizado pela internet, a clínica mantém o contato com o responsável do animal para acompanhamento e realização do procedimento.