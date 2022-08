Incra entrega título de terra a 167 famílias de assentados em Mossoró

Maria das Bonecas, como é conhecida Maria Gomes de Brito, recebeu nesta quinta-feira (11) o Título de Domínio (TD) do seu lote no assentamento Hipólito, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela foi a primeira mulher homologada como beneficiária da reforma agrária no estado, há mais de três décadas.

Juntamente com mais 92 famílias, a agricultora aguardava pelo documento, que transfere a posse do lote em caráter definitivo, há 35 anos. “Para quem tem vontade e coragem para trabalhar, viver em assentamento é muito bom. Aqui criei minha família e hoje me sinto realizada em ser dona na terra depois de tantos anos esperando”, disse.

Para a assentada Rizolene Vitorino, trata-se de um momento histórico. “Estamos aqui desde a época das barracas, infelizmente alguns dos fundadores não puderam ver este dia, inclusive meu pai, era o sonho dele receber o título”, comentou.

Os agricultores residentes no assentamento Cordão de Sombra, criado em 1996 no mesmo município, também foram atendidos com os títulos definitivos. Foram 74 entregues, sendo uma das beneficiadas a assentada Maria Vera Lúcia, que falou da satisfação em ter o papel nas mãos. “Estou orgulhosa, muito feliz, agora posso implementar minha criação de galinhas. Tenho uma enorme gratidão a Deus e ao Incra”, afirmou.

Ao todo foram entregues 167 Títulos de Domínio em Mossoró (RN). Além de passar a ser o proprietário da terra, o beneficiário poderá ter acesso a créditos e políticas de incentivo à produção no campo.