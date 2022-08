Mossoroense Alice Melo fica em terceiro no Pan-Americano de Ciclismo de Pista

A dupla brasileira formada por Alice Melo e Wellyda Rodrigues, conquistou neste sábado (13/8) a medalha de bronze na prova Madison do Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Pista.

O resultado rendeu pontos importantes no ranking mundial da modalidade, que também é utilizado como critério na corrida classificatória para Paris 2024.

As campeãs da prova foram as canadenses Sarah Van Dam e Lily Plante, enquanto as americanas Zoe Taperez e Colleen Gulik conquistaram a medalha de prata. O Pan está sendo disputado em Lima, no Peru, reunindo os melhores atletas do continente. Os resultados completos de todas as provas do Pan-Amaricano de Ciclismo de Pista estão disponíveis aqui.

A seleção encerra sua participação na competição continental competindo neste domingo, nas provas Madison masculino (Kacio e Fábio), 1km contrarrelógio (João Vitor) e Prova Por Pontos (Wellyda Rodrigues).

Na delegação brasileira, estão Alice Melo, Nicolle Wendy Borges, Taise Benato e Wellyda Rodrigues na equipe feminina. O time masculino será representado por Fabio Dalamaria, Flávio Cipriano, Joao Vitor e Kacio Freitas. As disputas podem ser acompanhadas ao VIVO através do facebook.

Provas com presença brasileira:

Feminino: Madison, Perseguição por Equipe, Eliminação, Perseguição Individual e Pontos e Scratch.

Masculino: Omnium, Madison, Pontos, Keirin, Velocidade Individual, 1Km contrarrelógio e Scratch.