Bispos do Nordeste visitam salinas e almoçam ouvindo os versos de Antônio Francisco

De 8 a 11 deste mês de agosto, o bisco Dom Mariano Manzana recebeu os colegas de vários estados do Nordeste na Paróquia de Santa Luzia. Ficaram hospedados na tranquila Praia de Tibau, conheceram, em Mossoró, o Seminário de Santa Terezinha, a Universidade Católica, entre outros pontos especiais as belas montanhas de sal na Costa Branca; Saíram encantados com a região

“Um encontro de fraternidade, alegria, proximidade e novas experiências ministeriais”. Assim definiu a comitiva de bispos do Regional Nordeste 2, que compõe os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Pernambuco, que esteve, de 8 a 11 deste mês, conhecendo um pouco da Diocese de Mossoró.

A comitiva ficou hospedada na cidade praia de Tibau, distante 30 km da sede da Diocese, em Mossoró/RN. Mais de dez bispos conheceram as estruturas da Cúria Diocesana, Seminário Santa Teresinha, Colégio Diocesano, Faculdade Católica, praias e um dos aspectos fortes econômicos da região, as salinas, onde se produz o sal que é enviado para todo o Brasil.

Uma vez por ano os bispos do Regional tiram alguns dias de folga e partem para vivenciar novas experiências. “Fiquei agradecido por terem aceitado o nosso convite para conhecer a minha Diocese e alguns pontos de destaque na região”, comenta o Bispo Diocesano Dom Mariano Manzana, feliz pela convivência mais direta com os irmãos.

Uma programação especial foi montada pelo Vigário Geral, Padre Flávio Augusto, com apoio de alguns leigos, para que a comitiva se sentisse acolhida e pudesse desfrutar da melhor maneira possível do passeio que começou com a recepção na Cúria Diocesana, depois descanso na cidade litorânea de Tibau, rica em belas praias, tranquilidade e silêncio nesta época do ano para os visitantes. Na sequência e sem fugir da programação, os bispos conheceram o Seminário Santa Teresinha, sendo recepcionados com um gostoso café da manhã na companhia de seminaristas.

Celeiro de vocações na Diocese de Mossoró, o Seminário tem hoje mais de 40 seminaristas de vários municípios potiguares. “Sempre soubemos da falta de padres no início do pastoreio de Dom Mariano e hoje sabendo que já ordenou mais de 50 padres, e muitos na caminhada vocacional, é uma alegria para todos nós”, relatou Dom Manoel Delson, Bispo da Arquidiocese da Paraíba. Depois a comitiva teve uma passagem rápida pelo jardim do Residência Episcopal, onde Dom Mariano pôde mostrar um dos seus afazeres preferidos nas horas vagas, o plantio de inúmeras árvores frutíferas e gigantescas palmeiras. Um pequeno pulmão verde perto do centro de Mossoró.

A comitiva visitou também um dos orgulhos da Diocese de Mossoró, o Centro de Práticas Múltiplas Dom João Costa, da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, que no dia da visita, quarta-feira, 9, celebrava um ano desde a inauguração e contabilizando 10 mil atendimentos gratuitos nas áreas de psicologia, assessoria jurídica e fisioterapia.

A atuação de estudantes dos cursos de Psicologia, Direito e Fisioterapia, entre os nove que a Católica oferece, faz a diferença com uma educação voltada para a cidadania, formando uma consciência mais profunda do sentido do ser humano no mundo, à luz dos princípios evangélicos e da ética cristã. Os bispos conheceram também toda estrutura da Faculdade Católica e participaram de um almoço preparado pelos alunos do curso de Gastronomia, ao som da poesia popular do poeta mossoroense Antônio Francisco.

“Saímos daqui impressionados com o ministério de Dom Mariano e inspirados na volta para casa”, frisou Dom José Ruy, Bispo de Caruaru. Antes de partirem para suas dioceses, os bispos aproveitaram as águas calmas do mar de Tibau, andaram de barco e, por enfim, foram apresentados às instalações e funcionamento de uma salina, atividade tradicional na região Oeste do Rio Grande do Norte que movimenta a economia de diversos municípios e representa mais de 90% da economia na produção de sal de todo o Brasil.

“Pela alegria e os vários momentos fraternos, acreditamos que os nossos bispos saíram daqui ainda mais convictos da importância da amizade, unidade e, porque não, sendo sal na terra e luz do mundo”, comentou o Vigário Geral Padre Flávio Augusto.