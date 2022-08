Pan do Bom Jardim recebe novo tomógrafo de última geração

A Prefeitura de Mossoró recebeu na manhã desta segunda-feira (15) tomógrafo. O equipamento adquirido através de recursos do Ministério da Saúde (emenda do deputado Beto Rosado) será instalado no Centro Clínico Professor Vingt-Un Rosado, mais conhecido como PAM do Bom Jardim.

A chegada do tomográfico é um marco para saúde pública na cidade de Mossoró e região.



O tomógrafo ficará em uma sala em local específico no centro clínico. Ele será instalado após a reforma que está ocorrendo no PAM do Bom Jardim. O equipamento de última geração chega a rede pública de saúde para que o Município possa realizar importantes procedimentos que são necessários as cirurgias.

“Esse equipamento será instalado dentro do PAM do Bom Jardim. Estamos agora passando pela reforma e estruturação dessa sala para que a gente consiga levar o equipamento e montar lá no mais breve tempo possível. Logo a população estará sendo beneficiada com o equipamento”, disse a titular da Secretaria Municipal de Saúde, Morgana Dantas, destaca a aquisição do tomógrafo pela Prefeitura de Mossoró. Ele ajudará na para diagnósticos clínicos e cirúrgicos.



“Um equipamento que vai poder nos ajudar nos diagnósticos, sejam eles cirúrgicos ou clínicos, e para qual tratamento esse paciente deverá ser direcionado dando a possibilidade da realização desse procedimento em um menor tempo possível”, acrescentou.



Morgana Dantas explica que os principais exames que serão feitos são de tórax, de hérnia de disco, de joelho, de ombro, de crânio ou todos os exames que tenham o maior número de outros exames solicitados pelos médicos do município.