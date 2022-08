Problema em subestação deixa Mossoró e mais 29 cidades sem energia nesta quarta-feira, 17

Um problema na subestação Mossoró II, da Chesf, deixou Mossoró, Grossos, Tibau e mais 27 municípios das regiões Oeste e Alto Oeste do estado sem energia na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com a Neoenergia Cosern, a interrupção do fornecimento de energia aconteceu as 10h43 e foi restabelecida às 11h07 da manhã de hoje. A queda atingiu 281 mil unidades consumidoras.

A Cosern afirmou ainda que aguarda o relatório conclusivo por parte da Chesf para informar as causas da ocorrência.

NOTA

