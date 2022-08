Confira os pontos volantes de vacinação antirrábica em Mossoró nesta sexta, 19

Nesta sexta-feira (19), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibilizará mais 11 pontos volantes em diversos locais da cidade para a continuidade da campanha de vacinação contra a raiva em Mossoró.

A vacinação em cães e gatos ocorre das 8h às 12h ou enquanto durar o estoque de doses no ponto volante.

Os pontos escolhidos são as Unidades Básicas de Saúde Raimundo Renê Dantas, no bairro Boa Vista; e Duclécio Antônio de Medeiros, no Costa e Silva. Sindicato da Lavoura, no Alto da Conceição; Escola Dolores do Carmo Rebouças, no bairro Aeroporto; Praça Raimundo Figueiredo de Araújo, mais conhecida como Praça do Funger, no Walfredo Gurgel; Escola Estadual Manoel João, no Alto de São Manoel; CRAS do Dom Jaime Câmara, Praça Maria Júlia de Almeida, no Abolição II; Conselho Comunitário, Abolição III; Praça Alfredo Alves de Freitas, ao lado dos Supermercados Queiroz, no Santa Delmira; e rua Otacílio Fernandes da Silva Martins, próximo à Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no Rincão.

A estimativa do órgão é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica teve início em 4 de julho e se estenderá até o dia 28 de outubro. O Dia D está marcado para 10 de setembro.

A direção do CCZ explica que entre as principais orientações aos tutores de animais domiciliados estão: podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três (3) meses de idade; somente animais saudáveis devem ser vacinados contra a raiva; os cães devem ser conduzidos com coleiras por pessoas maiores de idade que possam conduzir com segurança o animal; cães bravos ou mordedores devem utilizar sempre focinheira apropriada para evitar acidentes; e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas ou protegidos com mantas de pano com total segurança para evitar fuga durante a vacinação.

A vacinação contra a raiva também está sendo realizada na sede do Centro de Controle de Zoonoses, localizada à rua Moisés da Costa Lopes, nº 83, bairro Nova Betânia. A imunização ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h. Às sextas-feiras a vacinação acontece das 7h às 13h.

PONTOS VOLANTES DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NA SEXTA-FEIRA (19)

UBS Raimundo Renê Dantas - bairro Boa Vista

Sindicato da Lavoura - Alto da Conceição

Escola Dolores do Carmo Rebouças - Aeroporto

Praça Raimundo Figueiredo de Araújo (Praça da Funger) - Conjunto Walfredo Gurgel

Escola Estadual Manoel João - Alto de São Manoel

CRAS - Dom Jaime Câmara

UBS Duclécio Antônio de Medeiros - Costa e Silva

Praça Maria Júlia de Almeida - Abolição 2

Conselho Comunitário - Abolição 3

Praça Alfredo Alves de Freitas (ao lado do Queiroz) - Santa Delmira

Rua Otacílio Fernandes da Silva Martins (próximo à Igreja de Nossa Senhora Aparecida)