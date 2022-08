Dia D de imunização contra a pólio e de multivacinação acontecerá amanhã (20), em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai disponibilizar oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para o Dia D de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A mobilização nacional ocorre neste sábado (20).

As UBSs que vão abrir das 7h30 às 13h são: Maria Neide, Vereador Lahyre Rosado, Maria Soares, Chico Costa, Lucas Benjamim, José Leão, Mário Lúcio e Chico Porto. Nessas unidades haverá aplicação dos imunizantes contra a poliomielite, campanha de multivacinação, Covid-19, Influenza e febre amarela para cada grupo prioritário conforme o que já é trabalhado.

“Esse momento é uma oportunidade importante para pais e responsáveis que durante a semana não têm como se deslocar a uma unidade de saúde e neste Dia D imunize seu filho. Vamos estar com oito unidades de saúde abertas para atualizarem a caderneta de vacinação”.

PARTAGE SHOPPING E ALTO DA CONCEIÇÃO

Neste sábado, a Secretaria de Saúde de Mossoró também disponibilizará outros dois pontos extras. Os pontos são no Partage Shopping Mossoró e na Festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no bairro Alto da Conceição.

No Partage, o horário de vacinação será das 10h às 18h. Já na festa da padroeira do Alto da Conceição, será das 18h às 22h. Nestes locais só não haverá vacinação da multivacinação. As demais serão aplicadas no público-alvo.

“Vamos ter também neste sábado pontos extras no Partage Shopping e na Festa de Nossa Senhora da Conceição. Vamos vacinar também contra a Covid-19, Influenza e febre amarela no que é permitido para cada faixa etária”.

CAMPANHAS

Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 3 anos de idade. Já a segunda dose é para adolescentes a partir dos 12 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde. Para crianças de 3 a 11 anos também é permitido a primeira e segunda dose.

A terceira dose é permitida a pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. Por fim, a quarta dose passa a ser oferecida também às pessoas de 18 anos que tomaram a 3ª dose há quatro meses. Em relação à vacinação contra a Influenza, Mossoró está imunizando a população em geral a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários.

A campanha contra a poliomielite é direcionada a crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Já a da multivacinação é para atualização da caderneta da criança e do adolescente menor de 15 anos.