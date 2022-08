MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 22/08/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Carla Albuquerque e Anna Paula Brito



CONFIRAM OS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE HOJE

Mais de 3.500 doses foram aplicadas no dia D de vacinação contra a Pólio e de Multivacinação em Mossoró



Cobertura vacinal no RN está abaixo do que preconiza Ministério da Saúde

Serviços jurídicos gratuitos retomam atividades presenciais a partir de segunda-feira (22)

PM registra 5 homicídios desde a sexta-feira em Mossoró, Assu e Governador Dix-sept Rosado

Mulher morre vítima de choque elétrico na zona rural de Mossoró

PF intercepta no CE 1,2 tonelada de drogas que estava indo para a Europa

Técnicos do TRE, com apoio da polícia, fiscaliza movimentações políticas no RN

Novo pedido de impeachment contra Bolsonaro é protocolado na Câmara; ao todo, já são 148