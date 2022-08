Vacinação segue em Mossoró esta semana em 3 pontos extras e nas 47 UBSs

As campanhas de vacinação contra a Covid-19, Influenza, febre amarela, poliomielite e multivacinação continuam nesta semana em Mossoró.

Além das 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), haverá três pontos extras dentro da “Mossoró Vacina”, idealizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De segunda a sábado o ponto extra instalado no Partage Shopping Mossoró funciona das 10h às 18h. Já às terças e quartas-feiras o ponto extra na Universidade Potiguar (UnP) vacina das 7h30 às 17h. A Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) também tem ponto extra de vacinação que funciona de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 19h.

CAMPANHAS

Vale salientar que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em pessoas a partir dos 3 anos de idade. Já a segunda dose é para adolescentes a partir dos 12 anos, obedecendo o intervalo para a 1ª dose preconizado pelo Ministério da Saúde. Para crianças de 3 a 11 anos também é permitido a primeira e segunda dose.

A terceira dose é permitida a pessoas a partir dos 12 anos, após 4 meses da aplicação da 2ª dose. Por fim, a quarta dose passa a ser oferecida também às pessoas de 18 anos que tomaram a 3ª dose há quatro meses.

Em relação à vacinação contra a Influenza, Mossoró está imunizando a população em geral a partir de 6 meses de vida, além dos grupos prioritários. O município também iniciou a aplicação da quinta dose da vacinação em imunocomprometidos.

A campanha contra a poliomielite é direcionada a crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Já a multivacinação é para atualização da caderneta da criança e do adolescente menor de 15 anos. Para a febre amarela o público-alvo é de 9 meses a 59 anos