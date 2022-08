Comunidade Alagoinha irá sediar a 1ª Festa da Colheita no próximo domingo, 28. O evento será realizado numa parceria entre a Capela de Nossa Senhora de Fátima e a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU). A programação será inicia às 6h e contará com Festival de Repentistas com a participação de poetas e violeiros; Bingo com três chamadas (saco de milho, carneiro e um carro de mão com produtos agrícolas); Forró pé de serra; Feira com produtos da agricultura familiar (galinha, ovos, queijo, mel, manteiga, jerimum, carnes etc.) e um almoço fraterno que será servido às 12h, inteiramente grátis.

Nas primeiras horas da manhã do próximo domingo (28), uma cavalgada marcará o início da programação da 1ª Festa da Colheita que acontecerá no Recanto da Esperança, na comunidade Alagoinha, zona rural de Mossoró.

O evento será realizado numa parceria entre a Capela de Nossa Senhora de Fátima e a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU).

A programação terá início às 6h, com a concentração de vaqueiros na comunidade Senegal - Parque do Berguinho, às 7h acontece a saída em cavalgada até Alagoinha, onde será desenvolvida toda a programação que inclui atividades religiosas, culturais e sociais.

Às 8h será celebrada uma missa em agradecimento pela colheita. O evento foi marcado antecipadamente durante a celebração do Dia do Agricultor, 19 de março. Após a programação religiosa terá início a agenda cultural e social.

Na programação da 1ª Festa da Colheita terá: Festival de Repentistas com a participação de poetas e violeiros; Bingo com três chamadas (saco de milho, carneiro e um carro de mão com produtos agrícolas); Forró pé de serra; Feira com produtos da agricultura familiar (galinha, ovos, queijo, mel, manteiga, jerimum, carnes etc.).

O evento será encerrado com o almoço fraterno que será servido às 12h, inteiramente grátis.

De acordo com Edimar Filho, agrônomo da Seadru, a Festa da Colheita foi uma ideia do pároco da igreja de Nossa Senhora de Fátima, padre Carlinhos, com o objetivo de agradecimento pela colheita.

O evento conta com o apoio e a participação da Seadru e do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Lavoura de Mossoró.

“A Seadru é parceira desse evento desde a realização da Missa do Agricultor e estará presente em toda a programação disponibilizando estrutura como tenda, carro-pipa e médico veterinário”, destacou Edimar.