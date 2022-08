MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 24/08/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Carla Albuquerque e Anna Paula Brito

Emparn prevê que agosto seja encerrado com chuvas no Rio Grande do Norte

Receita libera nesta quarta-feira consulta a restituição do Imposto de Renda

Publicados editais para concurso do Senado, com 22 vagas

Projeto que amplia rol da ANS deve ser votado na próxima terça-feira

Aposentado é condenado a 5 anos no regime semiaberto por homicídio

Polícia Militar registra novo furto de fios de cobre na região de Grossos

PF combate a exploração clandestina de radiofrequência em Mossoró e Baraúna

Operação Varredura: Cosern recupera 11,3 milhões de kWh de energia furtada no RN

Deputados aprovam critérios de apuração dos índices para repasse do ICMS aos municípios do RN