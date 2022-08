Pavimentação asfáltica no Barrocas interliga vias importantes da região

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) avança com investimentos na área da Infraestrutura. O trabalho da administração pública municipal pode ser visto nos quatro cantos da cidade, a exemplo das obras do programa “Asfalto no Bairro”.

No bairro Barrocas, zona Norte, a pavimentação asfáltica proporciona a interligação de importantes vias públicas da região.

Na rua Zeca Cirilino, a população acompanha de perto a obra realizada pela gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB). Maquinários e trabalhadores são vistos ao longo de toda extensão da via numa ação integrada.

“Isso aqui é uma obra muito bonita, pois fazia muito tempo que precisava disso. Estamos conferindo o trabalho realizado em prol da sociedade. Está ficando muito bonita a estrada. Da Rio Branco à Alberto Maranhão, é a maior obra que está sendo feita aqui na nossa região”, disse o morador Francisco Máximo.

O asfaltamento da rua fomenta a economia local, possibilitando o crescimento dos estabelecimentos comerciais localizados na região.

“Aqui era muito ruim, pois tinha muita poeira e isso ocasionava até dificuldades para que as pessoas chegassem ao nosso comércio. Com essa obra vai melhorar demais para nós que somos comerciantes. Vai melhorar o movimento e esperamos aumentar as vendas”, contou a comerciante Cleide Cordeiro.

“Estamos em toda a cidade de Mossoró asfaltando ruas, interligando importantes avenidas. Isso ocasiona melhorias em mobilidade urbana, possibilitando fluidez no trânsito. Já percorremos bairros como Planalto 13 de Maio, Dom Jaime Câmara, Liberdade, Abolição I”, pontuou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

O senhor Edmar Lourenço, que acompanha a evolução do trabalho na rua Zeca Cirilino, opinou sobre a obra.

“Pra mim está sendo muito importante, pois melhora o nosso acesso aqui na rua. Antes, a gente passava pela lama e agora tá diferente a realidade. Eu estou achando muito bonita a obra que está sendo feita”, declarou o morador.

“Importante dizer que estamos realizando um trabalho de pavimentação asfáltica em importantes vias por onde passa o transporte público e também chegando a bairros mais distantes da região central”, acrescentou Rodrigo Lima.