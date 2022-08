Vacinação antirrábica em Mossoró será realizada durante três dias neste final de semana. De acordo com o cronograma do CCZ, a atividade terá início nesta sexta-feira (26) em nove pontos espalhados pela cidade. Já no sábado (27) serão três e no domingo (28) outros três. A ação atingirá as quatro regiões do município. “O objetivo da estratégia é levar pontos de vacinação para diferentes cantos da cidade neste final de semana para contemplar as pessoas que trabalham durante a semana e não têm oportunidade de levar seu pet para um ponto de vacinação durante a sexta-feira pela manhã”, explicou o diretor administrativo do CCZ, João Paulo; confira os pontos disponibilizados em cada dia.

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste final de semana uma grande ação de vacinação antirrábica em Mossoró.

Ao todo, 16 pontos serão disponibilizados para a população mossoroense para imunizar seu pet contra a raiva.

Nos três dias o horário de vacinação ocorrerá das 8h às 12h ou enquanto durar o estoque de doses nos pontos volantes.

Nesta sexta-feira os pontos são: UEI Noêmia Borges de Andrade, no Liberdade 1; CRAS do Alto de São Manoel; Praça do Livro (Portal do Saber), no Abolição I; UBS Dr. Moisés da Costa Lopes, no Redenção; rua Dracon de Albuquerque, na Praça da Baixinha, no Abolição I; UEI Eva Maria Dantas, no Aeroporto II; UBS Sinharinha Borges, no bairro Barrocas; rua João Firmino Régis, no Vingt Rosado, próximo à igreja Assembleia de Deus; e UBS Francisco Pereira do Azevedo, no Liberdade 1.

No sábado os pontos são: Praça ao lado da UPA do Alto de São Manoel; Praça da Pirâmide, no Belo Horizonte; no Sumaré, em frente ao Supermercado Rede 10; e na Praça da Principal do Abolição IV, na Avenida Costa e Silva (Abolição IV).

No domingo os locais escolhidos são o Parque Municipal Maurício de Oliveira, bairro Centro; Praça do Livro, bairro Santo Antônio; e na Estação das Artes, na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural.

A estimativa do órgão é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica teve início em 4 de julho e se estenderá até 28 de outubro. O Dia D está marcado para 10 de setembro.

A direção do CCZ explica as principais orientações aos tutores de animais domiciliados: podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três (3) meses de idade; somente animais saudáveis devem ser vacinados contra a raiva; os cães devem ser conduzidos com coleiras por pessoas maiores de idade que possam conduzir com segurança o animal; cães bravos ou mordedores devem utilizar sempre focinheira apropriada para evitar acidentes; e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas ou protegidos com mantas de pano com total segurança para evitar fuga durante a vacinação.

A vacinação contra a raiva também está sendo realizada na sede do Centro de Controle de Zoonoses, localizada à rua Moisés da Costa Lopes, nº 83, bairro Nova Betânia. A imunização ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h. Às sextas-feiras a vacinação acontece das 7h às 13h.

PONTOS VOLANTES DE VACINAÇÃO NESTE FINAL DE SEMANA:

SEXTA-FEIRA (26)

Em frente à UEI Noêmia Borges de Andrade (Liberdade 1)

CRAS do Alto de São Manoel (Alto de São Manoel)

Praça do Livro, no Portal do Saber (Abolição I)

UBS Dr. Moisés da Costa Lopes (Redenção)

Rua Dracon de Albuquerque, Praça da Baixinha (Abolição I)

UEI Eva Maria Dantas (Aeroporto 2)

UBS Sinharinha Borges (Barrocas)

Rua João Firmino Régis, próximo à Assembleia de Deus (Vingt Rosado)

UBS Francisco Pereira de Azevedo (Liberdade 1)

SÁBADO (27)

Praça ao lado da UPA do Alto de São Manoel (Alto de São Manoel)

Praça da Pirâmide (Belo Horizonte)

Em frente ao Supermercado Rede 10 (Sumaré)

Praça Principal do Abolição IV, na Avenida Costa e Silva (Abolição IV)

DOMINGO (28)

Parque Municipal Maurício de Oliveira (Centro)

Praça do Livro, próximo ao Ferro de Engomar (Santo Antônio)

Estação das Artes (Centro)