MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 26/08/2022

Confira os destaques desta sexta-feira (26) do programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, a partir das 8h10, na Rádio Difusora de Mossoró. Acompanhe ao vivo, também, no canal 12 Hora, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.

Com Carla Albuquerque e Anna Paula Brito

Vacinação antirrábica em Mossoró será realizada durante três dias neste final de semana

UERN de Pau dos Ferros passará a contar com curso de bacharelado em Enfermagem

Sesap corrige informação e diz que RN continua em quadro de epidemia das arboviroses

RN lança plano para orientar serviços de saúde sobre medidas de controle a Varíola dos Macacos

UFRN lança concurso com 103 vagas; as oportunidades são para os níveis médio e superior

Colisão entre duas motos deixa uma pessoa morta e outra ferida na RN 015, em Baraúna

RN é o estado do Nordeste com maior redução no número de assassinatos no primeiro semestre de 2022

Caixa informa que R$ 24,6 bilhões em cotas do PIS-PASEP estão disponíveis para saque

Celulares terão que ser deixados com os mesários na hora da votação, decide o TSE