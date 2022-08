Secretaria de educação de Mossoró convoca mais 18 professores temporários

A lista com os nomes dos convocados, que foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2021, foi disponibilizada na edição desta quinta-feira (25) do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), a partir da página 3. Esta é a 12ª chamada. De acordo com a secretária Ubeônia Alencar, serão realizadas, dentro da validade do certame, tantas chamadas quantas forem necessárias para atender a demanda da Rede Municipal.