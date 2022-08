Reforma do Hospital de Assu deverá ser entregue em novembro; obras estão 78% concluídas

O Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos, em Assú, está passando por uma grande reforma de suas instalações e será referência em obstetrícia na região do Vale do Açu.

O Governo do Estado, por meio do Projeto Governo Cidadão, é responsável pela reforma que já atingiu 78% de conclusão e contempla a restauração de pisos e revestimentos, pinturas e renovação das instalações (elétricas, hidráulicas e de climatização), além da construção de duas salas de PPP (pré-parto, parto e pós-parto), o que traz mais comodidade às parturientes, ao eliminar deslocamentos entre ambientes diversos. A meta é finalizar todo o serviço em novembro próximo.

Haverá, ainda, melhoria nas enfermarias de clínica médica e cirúrgica, isolamento, alojamento conjunto, sala de pré-parto, centro de recuperação e nas duas salas de cirurgia.

O hospital contará com 8 leitos de saúde mental e salas específicas para ultrassom, cardiotocógrafo, raio-x, pequenas cirurgias e dois leitos para estabilização.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Coêlho, realizou uma inspeção nos serviços nesta sexta-feira, 26, ao lado de equipes técnicas de engenharia e saúde. A obra é viabilizada pelo Projeto Governo Cidadão com o montante de cerca de R$ 5 milhões e com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

“Assim como o setor de Saúde da região Oeste vai melhorar com a construção do Hospital da Mulher, o Vale do Açu também será beneficiado com esta reforma, que logo estará à disposição da população”, finalizou Gustavo Coêlho. O gestor está respondendo pelo Governo Cidadão (em Substituição Legal - Portaria Nº 68, de 28 de março de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de março de 2022).