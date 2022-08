Encanto/RN: Dona de casa leva almoço para o ex e termina morta a pauladas e pedradas

Mais um crime onde o homem não aceita o fim do relacionamento e mata a mãe de seus filhos. Desta vez com um toque covardia e arrependimento, no município do Encanto/RN.

A dona de casa Antônia Adriana Alves Bessa, de 36 anos, segundo relata o perfil Cidadão 190, de Pau dos Ferros, decidiu deixar o marido Kennedy José da Silva, de 39 anos.

Adriana saiu de casa com os 3 filhos e foi morar em outro local. A polícia apurou que mesmo separados, os dois conversavam, quase sempre com Kennedy querendo reatar o casamento.

Neste domingo, 28, Adriana foi deixar a refeição do ex-marido Kennedy, que aproveitou a ocasião para matá-la a pauladas e pedradas. Um ataque covarde.

Segundo o perfil Cidadão 190, “após o crime, Kennedy foi à Pau dos Ferros, onde se entregou aos policiais que estavam de serviço no Batalhão da Polícia Militar. Arrependimento?

Ao confessar o crime, Kennedy recebeu voz de prisão e foi conduzido para o plantão da Delegacia de Polícia Civil de Pau dos Ferros, onde foi autuado por crime de feminicídio.

Kennedy será encaminhado para o Presídio Regional de Pau dos Ferros, onde ficará à disposição da Justiça. As crianças estão com familiares. O caso chocou a população da região.