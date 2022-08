CCZ consegue imunizar 3.100 cães e gatos durante o final de semana, em Mossoró

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou balanço da ação realizada no último final de semana em Mossoró contra a raiva. Entre sexta-feira (26) e domingo (28) mais de 3 mil cães e gatos foram imunizados contra a doença.

De acordo com o CCZ, foram vacinados nestes três dias 3.100 caninos e felinos, com uma média de aproximadamente mil pets sendo vacinados por dia durante a ação realizada em 16 pontos volantes instalados para a vacinação de animais domésticos.

A vacinação durante o final de semana teve o intuito de contemplar aqueles tutores de cães e gatos que não têm condições de se deslocarem durante a semana ao ponto fixo de vacinação, instalado na sede do CCZ, e também às sextas-feiras, quando o Centro de Controle de Zoonoses realiza a ação com pontos volantes por toda a cidade.

“A gente está fazendo essa estratégia levando pontos volantes para diversos bairros da cidade que é para justamente fornecer a oportunidade para quem trabalha até sexta-feira poder levar seu cãozinho, seu gatinho para se vacinar”, destacou João Paulo, diretor administrativo do CCZ.

A estimativa do órgão é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica teve início em 4 de julho e se estenderá até 28 de outubro. O Dia D está marcado para 10 de setembro.

A direção do CCZ explica as principais orientações aos tutores de animais domiciliados: podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três (3) meses de idade; somente animais saudáveis devem ser vacinados contra a raiva; os cães devem ser conduzidos com coleiras por pessoas maiores de idade que possam conduzir com segurança o animal; cães bravos ou mordedores devem utilizar sempre focinheira apropriada para evitar acidentes; e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas ou protegidos com mantas de pano com total segurança para evitar fuga durante a vacinação.