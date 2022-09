Rua Anatália de Melo Alves nos Paredões, em Mossoró, está interditada até o dia 15 de setembro

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que a rua Anatália de Melo Alves, nos Paredões, em Mossoró, ficará interditada nos dois sentidos até o dia 15 de setembro.

A interdição acontece no trecho entre a rua Afonso Pena e o galpão da A Construtora. No local, a Caern está executando obra de esgotamento sanitário e solicita que os motoristas evitem a rua durante a interdição. Está sendo permitida a passagem somente dos moradores que residem no local.

A obra está na fase de escavação de valas sendo necessária a movimentação de veículos de grande porte que precisam se deslocar nas duas faixas.

A previsão é que o trecho seja escavado e seja colocada a tubulação durante o prazo de interdição das duas faixas. Após esse trabalho será feita a ligação para as residências beneficiadas, iniciando a segunda etapa da obra no trecho.