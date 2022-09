Amigos e familiares pedem justiça em caso de homicídio ocorrido em 2018, no sítio Serra Mossoró

O júri popular do empresário Rosemberg Teixeira de Oliveira, de 46 anos, está sendo realizado nesta terça-feira (30), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins. Ele está sendo julgado pela sociedade mossoroense, sob acusação do homicídio qualificado de Michel Anderson de Lima, crime ocorrido no dia 10 de fevereiro de 2018, no Sítio Serra Mossoró. Familiares da vítima estão reunidos em frente ao fórum com faixas e cartazes pedindo que a justiça seja feita e que o réu seja condenado.