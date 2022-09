“A Largada da Safra do Melão visa mostrar tudo que a fruticultura representa para o município”

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), realiza nesta quinta-feira (1º), a partir das 16h, a segunda edição da Largada da Safra do Melão. O evento vai acontecer na Estação das Artes Elizeu Ventania e marca o início da safra do melão em Mossoró.

A Largada da Safra do Melão marca o período de colheita e comercialização da fruta em Mossoró, maior produtor e exportador desse segmento no Brasil. O evento contará com ampla programação com carretas das empresas meloeiras, degustação de melã, foodtruck e lançamento de cerveja de melão.

“A Largada da Safra do Melão visa mostrar à população tudo que a fruticultura irrigada representa para o município, tanto no setor econômico quanto na oferta de empregos já que é um dos setores que mais empregam na cidade”, destacou Faviano Moreira, secretário municipal de Agricultura.

O evento é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Mossoró, Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX), Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).