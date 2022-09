Prefeitura de Mossoró lança Campanha "Setembro Amarelo" nesta sexta-feira

Com o tema “Se Amar” e “Amar + Elo”, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), lança nesta sexta-feira (2) a campanha “Setembro Amarelo”. A abertura oficial ocorrerá no Teatro Lauro Monte Filho, às 15 horas.



"Para este ano a campanha busca focalizar em elos que protegem a saúde mental e fortalecem as pessoas 'família, amigos, educação e sociedade' e Amar a Vida através das palavras 'Se Amar” e “Amar + Elo'", explica Kalyana Fernandes, coordenadora da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



A campanha em Mossoró ocorrerá em espaços públicos e privados como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Referência da Assistência Social (CRASs), CAPS II Antônio Herculano, CAPS II Mariana Neuman, CAPS Infantil, CAPS ad III, Hospital Psiquiátrico Dr. Milton Marques, Unidade de Acolhimento Infantojuvenil, nas ruas através de caminhadas, dentre outros espaços.



O "Setembro Amarelo" tem como principal objetivo a conscientização e preservação da vida, assim como a prevenção ao suicídio, considerado um problema de saúde pública mundial. A cor amarela surge em alusão a cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio a pessoas que estão enfrentando problemas emocionais. A ideia surgiu no velório de Mike Emme, que tinha um Mustang 68 amarelo.