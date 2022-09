SIM segue realizando barreiras sanitárias para aferir adequação de produtos de origem animal

A equipe do Serviço de Inspeção Municipal de Mossoró, realizou mais uma fiscalização nesta quarta-feira (31), no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-304, saída para Fortaleza/CE. “buscamos identificar se os produtos de origem animal possuíam os selos de registro, que podem ser municipal, estadual ou federal. Inspecionamos os produtos, para verificar se estavam em consonância com a legislação sanitária, verificamos a temperatura de refrigeração e a Secretaria de Tributação pôde averiguar se os carregamentos possuíam nota fiscal”, explicou Edimar Teixeira, fiscal do Serviço de Inspeção Municipal. Na manhã desta quarta-feira, não foi identificada nenhuma irregularidade nos carregamentos aferidos.