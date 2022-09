Cobertura vacinal contra raiva em Mossoró chega a 63%; confira os pontos de vacinação nesta sexta, 2. De acordo com o último balanço realizado pelo CCZ, o número de caninos e felinos imunizados contra a raiva no município era de 24.073. A estimativa do órgão é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica teve início em 4 de julho e se estenderá até 28 de outubro. O Dia D está marcado para 10 de setembro.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), promove nesta sexta-feira (2) mais uma ação de vacinação antirrábica em oito pontos volantes distribuídos pelas regiões da cidade.

A vacinação nos locais disponibilizados pela pasta municipal ocorre das 8h às 12h ou enquanto durar o estoque de doses.

Os pontos escolhidos são as Unidades Básicas de Saúde José Fernandes, na Lagoa do Mato, Francisco Marques, no Planalto 13 de Maio, Doutor Epitácio da Costa Carvalho, no Costa e Silva, Lucas Benjamin, no Abolição III, além da UEI Eva Maria Dantas, no Aeroporto II, a Praça Primeiro de Maio (próximo ao Supermercado Queiroz), no Alto de São Manoel, Rua Valdemar Silva Cortez (próximo ao Mercantil Ana Paula), no Alto da Pelonha, e no cruzamento das ruas Luiz Colombo e Pedro Velho (próximo ao Mercantil Jales), no Santo Antônio.

O balanço mais recente do CCZ mostra que a cobertura vacinal em Mossoró chegou a 63%. O número de caninos e felinos imunizados contra a raiva era de 24.073.

A estimativa do órgão é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica teve início em 4 de julho e se estenderá até 28 de outubro. O Dia D está marcado para 10 de setembro.

A direção do CCZ explica as principais orientações aos tutores de animais domiciliados: podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três (3) meses de idade; somente animais saudáveis devem ser vacinados contra a raiva; os cães devem ser conduzidos com coleiras por pessoas maiores de idade que possam conduzir com segurança o animal; cães bravos ou mordedores devem utilizar sempre focinheira apropriada para evitar acidentes; e os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas ou protegidos com mantas de pano com total segurança para evitar fuga durante a vacinação.

PONTOS VACINAÇÃO DIA 02/09

UBS JOSÉ FERNANDES – LAGOA DO MATO

UBS FRANCISCO MARQUES – PLANALTO 13 DE MAIO

UBS DR EPITACIO DA COSTA CARVALHO – COSTA E SILVA

PRAÇA PRIMEIRO DE MAIO (PRÓXIMO AO QUEIROZ) – ALTO DE SÃO MANOEL

RUA VALDEMAR SILVA CORTEZ (PRÓXIMO AO MERCANTIL ANA PAULA) – ALTO DA PELONHA

UEI EVA MARIA DANTAS – AEROPORTO 2

UBS LUCAS BENJAMIN – ABOLIÇÃO 3

CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS LUIZ COLOMBO COM A PEDRO VELHO (PRÓXIMO AO MERCANTIL JALES) – BOM JARDIM

OBS: Vacinação ocorre das 8h às 12h ou enquanto durar o estoque de doses no ponto volante