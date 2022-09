Secretaria de saúde confirma segundo caso da Varíola dos Macacos em Mossoró

A Secretaria de saúde de Mossoró confirmou nesta quinta-feira (01), o segundo caso da monkeypox, Varíola dos Macacos, em Mossoró. O primeiro caso confirmado da doença aconteceu no início de agosto.

De acordo com a Secretária de Saúde, Morgana Dantas, o paciente é do sexo masculino, tem 37 anos e está isolado em casa, fazendo o tratamento.

Segundo informações da pasta, o paciente tem histórico de viagem ao estado de São Paulo e começou a apresentar os primeiros sintomas no último dia 25, quando realizou o teste e na quarta-feira (31), recebeu o resultado positivo.

Morgana orienta que as pessoas que apresentarem sintomas podem realizar o exame na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Belo Horizonte.

“As pessoas que tem sinais como bolhas e lesões na pele, compatíveis com os sintomas da doença, devem procurar a UPA do Belo Horizonte, é lá que nós realizamos a consulta pela equipe médica e a realização da coleta dos exames, para assim a gente ter a confirmação do caso e já fazer as orientações de isolamento e medicação. Precisamos que as pessoas continuem se prevenindo, com a lavagem das mãos, evitar múltiplos parceiros em atividades sexuais e contato pele a pele, para prevenir a doença”, explica a secretária.

No RN, já são 23 casos de varíola dos macacos confirmados, sendo 16 em Natal, 05 em Parnamirim e 02 em Mossoró.